V nekdanjem fašističnem taborišču bodo ohranili spomin na patra Corteseja

V nekdanji vojašnici Mario Romagnoli v predmestju Padove, ki je med drugo vojno gostila fašistično taborišče, bo ostal spomin na internirance in na minoristkega redovnika Placida Corteseja, ki je postal simbol tega kraja trpljenja. To zagotavlja krajevna občinska uprava, potem ko se je v nekaterih državnih medijih pojavila bojazen, da bo z rušenjem nekdanje vojašnice izginila vsakršna sled o taborišču, v katerem so bili zaprti v glavnem Slovenci iz tedanje Ljubljanske province.

Namesto že dolgo let zapuščenih in propadajočih vojaških stavb bodo zgradili socialna stanovanja, študentski dom ter uredili park, na obrobju nekdanje vojašnice pa bo tekla nova tramvajska proga. Glavnino območja je vojska pred leti predala državni ustanovi za javno dobro, ki je za obnovo kraja v predmestju Chiesanuova zadolžila občino Padova.

Da bo rušenje vojaških stavb zbrisalo sledi fašističnega taborišča je v svoji odmevni dnevni rubriki Pietre (Kamni) v dnevniku La Repubblica opozoril novinar Paolo Berizzi. Da so v Padovi pozabili na patra Corteseja so poročali tudi nekateri drugi časopisi. Posebno kritičen do občinskih upraviteljev je bil dnevnik Il Fatto quotidiano.

Občina Padova zagotavlja, da bo ohranila oziroma obnovila del zidu nekdanjega taborišča ter ohranila vsaj eno vojaško zgradbo, kjer so prebivali interniranci. Hkrati bodo znotraj območja uredili tudi spominski razstavni prostor o taborišču ter o življenju in plemenitem delu Placida Corteseja.