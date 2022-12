V nesreči s strelnim orožjem umrl 24-letni polcist

Na policijski postaji Krško se je danes zgodila nesreča s strelnim orožjem, v kateri je življenje izgubil 24-letni policist. Trenutno poteka intenzivna preiskava vseh okoliščin dogodka. Več podrobnosti bo predvidoma znanih po izjavi v. d. generalnega direktorja policije Boštjana Lindava in direktorja PU Novo mesto Janeza Ogulina ob 13. uri.Lindav in Ogulin se bosta v kratkem sestala z družino preminulega ter ji izrekla iskreno sožalje in podporo.

»Svojcem in vsem policistom, ki so bili v času tragične nesreče na policijski postaji, v teh težkih trenutkih nudimo vso potrebno podporo in psihološko pomoč,« so še sporočili z novomeške policijske uprave.