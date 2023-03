Potem ko je pred nekaj dnevi že nastopila koledarska pomlad in je tudi vreme dobilo pomladne smernice, s siceršnjim pričakovanim prehodnim poslabšanjem ravno v tem koncu tedna, je zdaj na vrsti tudi sprememba ure. V noči na nedeljo bomo prešli na poletni čas. Urine kazalce bomo zato ob dveh zjutraj pomaknili eno uro naprej. Ure sončne svetlobe bodo tako trajale dlje, v nedeljo pa bomo spali eno uro manj. Evropski poslanci so že pred leti odločili, da ure ne bomo več premikali, toda so odločitev o tem prepustili posameznim članicam, ki pa se še niso dokončno izrekle. Če ne bo sprememb, bo poletni čas letos trajal do nedelje, 29. oktobra.

Družba Terna je medtem izračunala, da bo Italija do 29. oktobra zaradi uvedbe poletnega časa prihranila 410 milijonov kilovatnih ur elektrike in da bo zmanjšala izpuste ogljikovega dioksida za 200 tisoč ton. Izračunali so tudi, da je pri tem Italija od leta 2004 do leta 2022 prihranila 2 milijardi evrov.