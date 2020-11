V novi uredbi vsedržavna zapora v nočnih urah?

Partnerji večinskih strank so, kot kaže, dosegli dogovor o vsedržavni zapori v nočnih urah, in sicer od 21. ure do jutra, ura še ni znana. Dom bodo, če bo vest potrjena, v tem času lahko zapustili le upravičenci, sicer bo gibanje prepovedano. V deželah, kjer je epidemiološka slika najhujša, pa bi lahko bili ukrepi še strožji.

Trenutno je v teku srečanje med vlado in predstavniki krajevnih ustanov. Nova uredba predsednika vlade Giuseppeja Conteja, ki naj bi jo predstavil do srede, naj bi med drugim predvidevala tudi zaprtje nakupovalnih centrov ob koncih tedna, omejitev prehoda med posameznimi deželami, šolo na daljavo za dijake od drugega razreda srednjih šol in starejše ter zaprtje muzejev.

Conte bo danes predstavil novo uredbo v poslanski zbornici in senatu. Kamen spotike med vlado in deželami je dejstvo, da bi prva želela zapreti le posamezna območja, kjer je epidemiološko stanje najhujše, medtem ko se predsedniki dežel zavzemajo za vsedržavno zaprtje, ki je po njihovem »lažje opravičljivo«.