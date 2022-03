V obleganem Kijevu 36-urna policijska ura

V središču ukrajinske prestolnice Kijev je danes odjeknilo več eksplozij. Po poročanju tamkajšnje civilne zaščite so ruske sile raketirale štiri stanovanjske stavbe v več okrožjih, pri tem sta umrli najmanj dve osebi. Ponoči so se alarmi pred zračnimi napadi sprožili tako v Kijevu kot tudi v Odesi, Umanu ter v regiji Hmeljnicki.

Lokalna televizija Ukraine 24 je poročala, da sta na zahodnih obronkih mesta odjeknili dve večji eksploziji. Glede na navedbe televizije so raketi izstrelili z beloruske strani. Britanski BBC teh navedb ni uspel preveriti.

V zadnjih dneh so se spopadi v bližini Kijeva okrepili. V ponedeljek je v zračnih napadih v različnih delih prestolnice umrlo več civilistov.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v videonagovoru zagotovil, da bodo odgovorni za vojno kaznovani za svoja dejanja: »Vsak, odgovoren za vojno. Vsak, odgovoren za uničenje demokracije. Vsak, odgovoren za represijo proti ljudem.« »Sodelujemo s partnerji pri pripravi novih ukrepov proti ruski državi,« je povedal.

Izrazil je še prepričanje, da je ruska vojska odgovorna vojnih zločinov, ker namerno ustvarja humanitarno katastrofo v ukrajinskih mestih. Počasi pa tudi Rusija spoznava, da z vojno ne bo dosegla ničesar, saj niso pričakovali takšnega odpora, je dodal.

Župan Kijeva Vitalij Kličko je danes zaradi hudih bojev v ukrajinski prestolnici razglasil policijsko uro za dan in pol, ko prebivalci ne bodo smeli zapuščati svojih stanovanj, ampak naj bi si poiskali zatočišče v zakloniščih. Policijska ura bo veljala danes od 20. ure po lokalnem času do četrtka do 7. ure, poročajo tuje tiskovne agencije. Kličko je odločitev sporočil preko Telegrama, potem ko so ruski agresorji začeli stopnjevati napade na ukrajinsko prestolnico z okoli 3,5 milijona prebivalci.

»Danes so težki in nevarni trenutki,« je opozoril nekdanji boksarski šampion. »Zato pozivam vse Kijevčane, naj se pripravijo, da bodo ostali doma naslednja dva dneva, ali da bodo v primeru, če se bodo oglasile sirene, odšli v zaklonišča,« je sporočil Kličko.

»Gibanje po Kijevu brez posebnih dovoljenj bo prepovedano. Ven bo mogoče iti zgolj, če se bo šlo v zaklonišče,« je še sporočil kijevski župan.