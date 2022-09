Naposled je bil v poslansko zbornico izvoljen tudi v Trstu rojeni predstavnik Demokratske stranke Gianni Cuperlo. V svojem okrožju v Lombardiji je bil tretji na seznamu; stranka je tam sicer izvolila dva kandidata, prvi na listi, vodja demokratov Enrico Letta, pa je bil hkrati izvoljen tudi v Venetu. Ker se je stranka v slednjem okrožju slabše odrezala, bo Letta izvoljen tam, v Lombardiji pa prepušča mesto Cuperlu, ki je bil poslanec že med letoma 2006 in 2018.

Tako bo v parlamentu kar sedem Tržačanov, kar je dejansko toliko kot v prejšnjem mandatu, čeprav je reforma krepko zmanjšala število parlamentarcev. Poleg Cuperla bodo v poslanski zbornici Nicole Matteoni (Bratje Italije), Debora Serracchiani (DS) in Ettore Rosato (Akcija-Živa Italija), v senatu pa Tatjana Rojc (DS), Stefano Patuanelli (G5Z) in Roberto Menia (Bratje Italije). Rosato in Patuanelli sta bila izvoljena v Kampaniji, Menia v Liguriji.

Edina novinka je Nicole Matteoni, v prejšnji zakonodajni dobi so Trst že zastopali štirje omenjeni (Rojc, Serracchiani, Rosato in Patuanelli), medtem ko se Cuperlo in Menia vračata v Rim po nekajletni odsotnosti. Ponovna izvolitev ni uspela predstavnici stranke Naprej, Italija Sandri Savino, medtem ko njena strankarska kolegica Laura Stabile ni kandidirala. Pri Ligi pa tokrat ni kandidiral Massimiliano Fedriga, ki je medtem postal predsednik deželne vlade FJK.