V petek močno deževje, v gorah obilno sneženje

Že nekaj dni k nam iznad Sredozemlja priteka vlažen zrak in povzroča spremenljivo oblačno vreme z občasnimi krajevnimi padavinami. Tako vreme se bo nadaljevalo še danes in jutri (četrtek), medtem ko se bodo v petek padavine okrepile in se razširile nad vso Slovenijo, je danes zapisal Arso na družbenih omrežjih. Od petka zjutraj do sobote zjutraj, ko bodo padavine oslabele, bo predvidoma v večjem delu zahodne, osrednje in južne Slovenije v 24 urah padlo od 50 do 100 litrov dežja na kvadratni meter, opozarja Arso.

Meja sneženja se bo v severnem delu Julijcev in v zahodnem delu Karavank približala alpskim dolinam, sicer pa bo večinoma ostala med 1200 in 1500 m nad morjem. V visokogorju se bo močno povečala nevarnost snežnih plazov, saj bo ponekod zapadlo tudi več kot pol metra snega, so še zapisali.

Zaradi močnega deževja v petek popoldne in v noči na soboto pričakujejo izrazito povečanje vodnatosti rek v večjem delu države, najbolj na območju zahodne, osrednje in južne Slovenije. Verjetna bodo tudi razlivanja posameznih rek. V petek bo ob morju zapihal okrepljen jugo, zato se bo ob ob plimovanju morje razlivalo na nižjih delih obale predvidoma v višini do okoli 20 centimetrov, še opozarjajo.

Podobne bodo v petek razmere v FJK. Meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa pričakuje obilne ali zelo obilne padavine, ki se bodo čez dan večkrat ponavljale, vmes bodo možne tudi nevihte. V gorah nad nadmorsko višino okrog 1500 metrov in prej tudi precej nižje, bo močno snežilo. Ob morju bo pihal okrepljen južni do jugovzhodni veter, pri čemer bo lahko plimovanje visoko, opozarjajo.