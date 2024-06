Danes zjutraj so policiste obvestili o prometni nesreči na regionalni cesti Podnanos - Vipava, poročajo Primorske novice. Ugotovili so, da je 40-letnica vozila iz Podnanosa proti Vipavi, ko ji je nasproti pripeljal 69-letnik, jo spregledal in trčil v sprednji levi del njenega avtomobila. Oba udeležena so kasneje oskrbeli reševalci NMP ZD Ajdovščina in ju z reševalnim vozilom odpeljali v šempetrsko bolnišnico. Policisti bodo povzročitelju izdali plačilni nalog.