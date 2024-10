Na deželni cesti št. 352 pri Červinjanu je voznik tovornega vozila malo pred poldnevom izgubil nadzor nad tovornjakom in zapeljal s ceste, pri čemer je priklopnik pristal v reki Taglio. Vanjo se je razlilo dizelsko gorivo. Na delu so gasilci in pripadniki civilne zaščite, ki so med drugim namestili pivnike. Deželno cesto št. 352 so zaprli za promet in so nastajali zastoji.