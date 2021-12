V Rimu z mašo obeležili 30-letnico Slovenije

V baziliki dvanajstih apostolov v Rimu so z mašo za diplomatski zbor in rimske Slovence obeležili 30-letnico neodvisnosti Slovenije in zaključek predsedovanja Svetu Evropske unije. Mašo je daroval kardinal Franc Rode, ki je osamosvojitev in svobodo izpred tridesetih let označil za čudež in radikalno spremembo, ki je še niso prepoznali vsi. V nadaljevanju pa je poudaril predvsem pomen moralnih vrednot, ki so temelj vsake zdrave države. Teh vrednot pa ne proizvedejo politika in državne inštitucije, ampak civilna družba, intelektualni krožki in tudi verske skupnosti in družine. Zato mora le-te država spodbujati, je dejal Rode, ki je tudi poudaril, kako humus Evrope in zahodne civilizacije predstavlja krščanstvo. Navzoče, med katerimi sta bila tudi veleposlanik Republike Slovenije v Rimu Tomaž Kunstelj in generalni konzul v Trstu Vojko Volk, je nagovoril tudi slovenski veleposlanik pri Svetem sedežu Jakob Štunf.

Mašo pa je ob tej priložnosti spremljal projektni zbor Zveze cerkvenih pevskih zborov iz Trsta pod vodstvom Bogdana Kralja in ob orgelski spremljavi Alenke Cergol, ki je izvajal Mašo v čast sv. Jožefu Matije Tomca in druge slovenske sakralne skladbe. To je bil že tretji nastop tega projektnega zbora, ki je prvič zapel 6. junija v Bazovici pri maši ob 30-letnici samostojne Slovenije, jeseni pa je gostoval v Dobrli vasi na avstrijskem Koroškem v sklopu Primorskih dni na Koroškem.