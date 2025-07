Danes popoldne in v noči na ponedeljek bodo v Sloveniji močneje narasli predvsem manjše reke in hudourniški vodotoki. Najprej bodo narasli v severnem delu, nato v zahodnem in osrednjem delu, kasneje pa še drugod.

Iz Agencije RS za okolje (Arso) so namreč pojasnili, da gre pričakovati nekaj neviht, kakšna bo lahko tudi močnejša. Trenutno so po njihovih podatkih Arsa pretoki rek po državi zaradi suše večinoma majhni in se počasi še zmanjšujejo.