V soboto in nedeljo kakšna ploha v gorah, prihodnji teden 30 stopinj Celzija

Danes popoldne bo delno jasno do spremenljivo oblačno, ponekod bo lahko nastala kakšna krajevna ploha ali nevihta.

Juri (sobota) in v nedeljo bo povečini delno jasno do spremenljivo oblačno. Več sonca bo ob morju, nekaj več oblakov pa v popoldanskih urah v gorah. Tam bodo lahko nastale posamezne krajevne plohe, vmes morda kakšna nevihta. Iz dneva v dan bo topleje. Najvišje dnevne temperature bodo jutri rahlo višje od današnjih, v nedeljo pa do okrog 27 ali 28 stopinj Celzija. Ob morju bo čez dan pihal morski veter in bo kakšna stopinja Celzija manj.

Prihodnji teden se bo začel z najboljšimi obeti. Nad Sredozemljem se bo okrepil subtropski anticiklon, ki bo segel do naših krajev in nam bo prinesel vremensko stanovitnost ter občutno višje temperature. Ves teden bo, kot kaže, povečini prevladovalo sončno vreme z morebitno občasno zmerno oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od torka dosegale in presegale 30 stopinj Celzija. Od četrtka se bo v gorah povečala možnost za nastanek krajevnih ploh ali neviht. V četrtek bo tudi drugod predvidoma nekaj več oblačnosti. Ob morju bo razen v četrtek v glavnem sončno ali občasno zmerno oblačno.