V Splitu protesti zaradi italijanske ladje z več sto tonami plošč z azbestom

V Split je pred dnevi priplul odslužen italijanski trajekt, na katerem je več kot 200 ton plošč z azbestom, ki jih nameravajo odstraniti v Brodosplitu. Prebivalci Splita vključno z županom zaradi potencialno nevarnega azbesta zahtevajo, da ladja zapusti mesto. Da posel ni v interesu vlade, je v nedeljo zatrdil tudi premier Andrej Plenković.

Italijanska ladja Moby Drea je dolga dobrih 182 metrov, na njej pa je po ocenah, ki jih navajajo hrvaški mediji, med 250 in 350 ton plošč z azbestom. Ladja je v ladjedelniško pristanišče, kjer nameravajo odstraniti pregradne plošče z azbestom, priplula konec julija, trenutno pa na njej poteka začetno testiranje zraka v prostorih ladje.

Splitčani so zaradi prihoda sporne ladje doslej že večkrat protestirali, k njenemu odhodu pa so pozvali tudi s peticijo.

Zahteve prebivalcev je podprl župan Tomislav Šuta, ki je na družbenem omrežju Facebook minuli petek zapisal, da ladja Moby Drea mora zapustiti Split. Danes je na Facebooku sporočil še, da so mu strokovnjaki iz državnih organov dali v vpogled mnenje, po katerem je jasno, da ladja z nevarnimi odpadki ne bi smela vpluti v hrvaške teritorialne vode.

Predsednik uprave Brodosplita Tomislav Debeljak je v sporočilu za javnost v odzivu na pozive k odhodu ladje minuli teden sporočil, da imajo pregradne plošče z azbestom tudi številne druge ladje na Jadranu, ki »redno plujejo in prevažajo potnike brez širšega odziva javnosti«. V Brodosplitu so medtem zagotovili tudi, da bodo plošče odstranili strokovno in nadzorovano ter v skladu z zakonskimi in varnostnimi predpisi.

Primer je v nedeljo za hrvaške medije komentiral tudi Plenković. Poudaril je, da gre za posel zasebne ladjedelnice, ki se o tem ni posvetovala z vlado. Sporočil je tudi, da takšni posli niso v interesu vlade in da zadevo preučuje državni inšpektorat, ki bo glede na ugotovitve tudi ustrezno ukrepal.