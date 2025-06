V streljanju v Gradcu umrlo več ljudi, okrog trideset je ranjenih

V današnjem strelskem napadu na gimnaziji v Gradcu je umrlo deset ljudi, vključno s storilcem, je sporočila policija avstrijske Štajerske. Kasneje je v bolnišnici umrla še ena huje ranjena oseba. Okrog 30 ljudi naj bi bilo po poročanju medijev ranjenih. Avstrijski kancler Christian Stocker bo predvidoma še danes uradno razglasil tridnevno žalovanje.

Kot je na družbenem omrežju X sporočila policija, je med žrtvami več huje ranjenih. Po navedbah avstrijske javne radiotelevizije ORF je ranjenih okoli 30, avstrijska tiskovna agencija APA pa poroča, da je stanje najmanj dveh kritično.

Policija je ob tem prebivalce pozvala, naj na družbenih omrežjih ne objavljajo fotografij in videoposnetkov s prizorišča, temveč naj jih raje posredujejo notranjemu ministrstvu, saj želijo ta material uporabiti pri preiskavi.

Iz Slovenije in Evrope so se po napadu zvrstile obsodbe in izrazi sožalja. Na dogodek se je na omrežju X odzval tudi predsednik Alexander Van der Bellen, ki je zapisal, da te grozote ni mogoče opisati z besedami in da celotna Avstrija žaluje.

Kancler Stocker in notranji minister Gerhard Karner bosta imela novinarsko konferenco, na kateri bo vodja vlade na Dunaju med drugim razglasil tridnevno žalovanje.

Medtem v javnost prihajajo informacije o domnevnem storilcu. Šlo naj bi za 22-letnega nekdanjega dijaka gimnazije, ki naj bi bil v preteklosti žrtev medvrstniškega nasilja. Oborožen naj bi bil s pištolo in puško, ki naj bi si ju priskrbel šele pred nekaj dnevi. Po dejanju naj bi si sodil sam.