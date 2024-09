V svobodni Karniji korenine italijanske ustave

Na osvobojenem ozemlju Karnije, kjer je poleti in jeseni leta 1944 zaživela svoje kratko, a pomenljivo življenje partizanska republika, se nahajajo korenine italijanske ustave. Tako je dejal predsednik republike Sergio Mattarella v svojem govoru na današnji proslavi 80-letnice karnijske partizanske republike v Ampezzu. Državni poglavar se je že tretjič letos mudil v Furlaniji - Julijski krajini, da bi počastil visoki jubilej dogodka in s tem Furlane, ki so se s partizansko republiko hoteli boriti za svojo zemljo in korenine.

S tem so hoteli pokazati, da niso hoteli biti podložniki, ampak državljani in so hoteli z uvajanjem nove ljudske oblasti, tudi preko volitev, na katerih so sodelovale tudi ženske, spet odkriti čut za svobodo in demokracijo po dvajsetih letih fašistične diktature, je dejal Mattarella. Šlo je za napoved bodoče demokratične izkušnje, ki jo je sicer nacifašistični okupator zatrl s pokoli in represalijami, je dodal. Podobne misli je na svečanosti, ki se je sicer že zjutraj začela z mašo zadušnico v domači cerkvi ter s polaganjem vencev k spomeniku padlim, dejala deželna predsednica VZPI-ANPI Antonella Lestani, prav tako so pomen izkušnje karnijskega osvobojenega ozemlja poudarili župan Ampezza Michele Benedetti in predsednik karnijske gorske skupnosti Ermes Antonio de Crignis ter predsednik dežele FJK Massimiliano Fedriga, medtem ko je svoje pričevanje podala nekdanja partizanka Paola Del Din.