V včerajšnji nesreči na primorski avtocesti udeleženih pet avtomobilov

Koprski policisti so včeraj ob 11.06 posredovali na primorski avtocesti na odseku med Uncem in Postojno, kjer je bilo v prometno nesrečo vpletenih pet avtomobilov. Ugotovili so, da je 33-letni državljan Švedske z osebnim avtomobilom zaradi neprilagojene hitrosti trčil v vozilo državljana Avstrije. Zatem ga je odbilo v desno in vozilo prevrnilo na streho, nato je trčil še v vozilo, ki ga je vozil državljan Finske ter v avtomobila državljana Ukrajine in državljanke Slovenije. Primorsko avtocesto so v smeri Kopra prehodno zaprli, ob 11.42 so sprostili promet po skrajno desnem pasu. Nastali so zastoji, nato je bil promet še nekaj časa upočasnjen. Povzročitelju nesreče so koprski policisti izrekli globo.