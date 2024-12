V Vipavi iščejo voznico rumenega twinga, ki je zapeljala čez nogo pešca

Po sedanjih ugotovitvah je pešec blizu Škofijske gimnazije v Vipavi prečkal prehod za pešce. Ko je bil na sredini prehoda za pešce, je iz središča Vipave pripeljala zaenkrat še neznana voznica, stara od 30 do 40 let, starejšega avtomobila znamke renault twingo, rumene barve, ki pešcu ni omogočila varnega prečkanja vozišča in je s prednjim kolesom zapeljala čez njegovo nogo, poročajo Primorske novice. Voznica se je po nekaj metrih ustavila in po krajšem pogovoru s pešcem odpeljala naprej, ne da bi udeležencu prometne nezgode nudila svoje osebne podatke oziroma o tem obvestila policijo. 47-letni pešec se je v omenjeni nezgodi predvidoma lažje poškodoval in je kasneje poiskal ustrezno zdravniško pomoč. Ko bodo policisti povzročiteljico prometne nesreče izsledili, bodo zoper njo uvedli prekrškovni postopek zaradi kršitev več določil Zakona o pravilih cestnega prometa.

Zaradi razjasnitve vseh okoliščine prometne nesreče z lahkimi telesnimi poškodbami policisti zaprošajo vse morebitne očividce, ki bi lahko policiji nudili koristne informacije glede prometne nesreče, da to sporočijo na telefonsko številko policijske postaje Ajdovščina (Goriška cesta 16, 5270 Ajdovščina, ) oziroma pokličejo na telefon (05) 365 72 00 oziroma se tam osebno zglasijo. Prav tako lahko pišejo na e-naslov pp_ajdovscina.pung@policija.si, pokličejo lahko tudi znano interventno številko policije 113 ali anonimni telefon policije 080 1200. Poziv velja tudi zaenkrat še neznani voznici udeleženega osebnega vozila znamke renault twingo.