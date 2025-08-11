Veliki šmaren s sončnim vremenom, danes prehodno malo manj vroče

Ves teden se bo nadaljevalo sončno in toplo poletno vreme. Danes bo prehodno nekoliko manj vroče, od jutri bo iz dneva v dan topleje. Višek vročine bo predvidoma v četrtek ali petek.

Severno od Alp se je ponoči pomikala oslabljena vremenska fronta, za katero od vzhoda prehodno priteka proti nam nekoliko manj vroč zrak. Danes bo sončno. Najvišje dnevne temperature bodo do okrog 33 stopinj Celzija.

Od jutri do vključno sobote bo prevladovalo sončno vreme z le morebitno občasno popoldansko krajevno nestanovitnostjo v gorah. Iz dneva v dan bo topleje. Najvišje dnevne temperature bodo od četrtka do okrog 37 stopinj Celzija. Pihala bo šibka burja.

V nedeljo bo povečini sončno, v popoldanskih urah bodo zlasti v gorah lahko nastale posamezne krajevne plohe in nevihte, ki se bodo mestoma lahko obrobno širile do ostalih predelov.