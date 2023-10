Ves teden živahno vremensko dogajanje

Našim krajem se od zahoda že približuje obsežna višinska dolina, ki se bo nato večji del tedna zadrževala nad večjim delom Evrope in severnega Sredozemlja. Znotraj nje pa se bodo pomikala ciklonska območja in vremenske fronte. Tudi v tem tednu bo prevladovalo zelo nestanovitno vreme in marsikje skorajda ne bo minilo dneva brez dežja, ki bo občasno lahko tudi močen. Najlepši dan bo po zaslugi prehodne okrepitve zračnega tlaka današnji, medtem ko se bo od jutri vreme poslabšalo. Sledilo bo več dni z oblačnostjo in občasnimi padavinami. Kot kaže, se bo tako vreme zavleklo do konca tedna.

Ozračje se je rahlo ohladilo, temperature bodo več dni podobne današnjim ali za kakšno stopinjo Celzija nižje. Na nekoliko občutnejšo ohladitev kaže okrog 1. novembra, ko bo naše kraje predvidoma dosegla še ena vremenska fronta.

Arso je s torkom že objavil rumeno vremensko opozorilo, in sicer za torek in sredo zaradi okrepljenega vetra in neviht, za četrtek (sicer šele od 22. ure) zaradi večjih količin padavin in za petek dopoldne zaradi neviht in nalivov.