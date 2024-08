Veteranski beloglavi jastreb bo odletel na prostost

V nedeljo bo Rezervatu jezera Cornino iz zraka »pomahal« 36-letni beloglavi jastreb (Gyps fulvus), eden od veteranov tamkajšnje ptičje kolonije, so sporočili iz zadruge Pavees, ki upravlja rezervat. Jastreba bodo v naravo vrnili v okviru projekta Živi in svobodni za letenje.

Kot je povedal Luca Sicuro, predsednik zadruge Pavees, je bila to ena izmed prvih ujed, ki so jih v okviru projekta Grifone leta 1993 izpustili v naravo. Julija so jastreba našli na območju rezervata, bil je v šibkem zdravstvenem stanju. Zdravstvene analize, ki jih je izvedel Stefano Pesaro, so pokazale, da je temu botrovalo pomanjkanje prehrane, drugače pa je bil v dobri formi.

Beloglavi jastreb je izgubil plastično zapestnico, še vedno pa je nosil kovinski obroček Nacionalnega inštituta za divje živali (INFS), ki je omogočil njegovo identifikacijo. Ptica, ki jo bodo v nedeljo spet vrnili v naravo, je torej ena izmed prvih, ki jih je ta rezervat gostil in že 31 let preletava vzhodne Alpe. Kot je povedal znanstveni direktor rezervata Fulvio Genero, se je ta beloglavi jastreb zvalil leta 1988 v Španiji, v rezervat Cornino pa je pripotoval pet let zatem in je torej star 36 let.