Videmski nadškof obiskal Nediške doline

»Trobentica je prvi cvet, ki se pojavi spomladi, in je odporna. Tako kot se trobentice upirajo mrazu in snegu, se tudi vi opirajte na svojo lepoto in vztrajajte. Tudi ob težavah, ki so veliko večje od nas, kot so upadanje števila prebivalcev in pomanjkanje duhovnikov nasploh in takih, ki znajo slovensko.«

S temi besedami je videmski nadškof Riccardo Lamba zaključil srečanje z župani, lokalnimi politiki in predstavniki civilne družbe iz Nadiških dolin, ki je potekalo v sredo na sedežu občine Sv. Lenart v Gorenji Mersi. Nadškofov uradni obisk se je začel v Špetru, kjer si je z župnikoma Nediških dolin g. Alexandrom Fontainom in g. Michelejem Molarom, ogledal muzej SMO. Spremljala sta ga predsednik Inštituta za slovensko kulturo Giorgio Banchig in Donatella Ruttar, direktorica muzeja, ki predstavlja zgodovino, umetnost in jezikovne značilnosti Slovencev v Italiji. Poudarila sta predvsem povezanost med Benečijo in predstavniki Cerkve, ki so nekoč, veliko bolj kot danes, govorili slovensko. Po večernicah v cerkvi sv. Lenarta se je nadškof Lamba v sejni dvorani občine Sv. Lenart sestal z župani in predstavniki številnih društev iz Nadiških dolin.

Župan Sv. Lenarta Antonio Comugnaro, ki je tudi predsednik Skupnosti gorskega območja Nadiža in Ter, je ponovno poudaril vlogo Cerkve in duhovnikov v zgodovini teh krajev. Ti so »stoletja predstavljali versko, pa tudi kulturno in družbeno referenčno točko«. Nato je naštel težave, ki so posledica današnje marginalizacije območja in izseljevanja po drugi svetovni vojni. Vse to je povzročilo današnjo »demografsko zimo«. Na koncu je izrazil upanje, da bo prišlo do oživitve gospodarstva s pomočjo turizma, ponovnega zagona primarnega sektorja in davčne oprostitve, »da bodo tisti, ki živijo v gorah, lahko uživali enake pravice kot tisti, ki živijo v nižini in mestih«.

Prisotni so bili tudi župani Podbonesca Camillo Melissa, Špetra Cesare Pinatto, Grmeka David Iurman, Dreke Francesco Romanut, občinska odbornica Srednjega Caterina Dugaro in podžupan Sovodnje Germano Cendou. Špetrski prvi občan je nadškofa še posebej prosil za »blagoslov in zavezo, da bi lahko okrepil stalno iskanje povezovanja in sodelovanja s slovensko manjšino v dolinah in z njenimi društvi, za kar se v imenu vseh zahvaljujem Giorgiu Banchigu«.

Mnogi lokalni politiki in predstavniki združenj so nato izpostavili težave, ki so jih povzročile nemirna zgodovina tega območja po drugi svetovni vojni in jezikovna ter kulturna asimilacija. Našteli so tudi posledice marginalizacije tega prostora in potrebo po sodelovanju med združenji in ustanovami, tudi s tistimi iz Zgornjega Posočja. To so povedali pokrajinski predsednik SKGZ Antonio Banchig, Fabio Bonini v imenu društva Srebrna kaplja in predsednica KD Ivan Trinko Iole Namor.

Predsednik združenja Pro loco Nediške doline Antonio De Toni je pozval, naj se Cerkev zavzame za zaščito zdravstvenih storitev, za katere je bilo to območje v preteklih letih prikrajšano. Anita Bergnach je v imenu Združenja don Eugenio Blanchini opozorila na pomanjkanje slovensko govorečih duhovnikov. Glavni urednik petnajstdnevnika Dom Ezio Gosgnach pa je nadškofu Lambi predlagal, da bi na tretjo nedeljo v oktobru maševal v Gorenjem Tarbiju ob vaškem prazniku ob stoletnici rojstva g. Emila Cenciča, enega od ustanoviteljev Doma in enega od zadnjih tako imenovanih čedermacev.