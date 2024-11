Vlomili v bančni trezor, denarja pa niso našli

Ponoči so tatovi vlomili v trezor bančne podružnice Credit Agricole v kraju Corno di Rosazzo na Videmskem, pri čemer pa niso odnesli nič denarja, ker je bil trezor prazen. Vest so sporočili karabinjerji iz Vidma. V trezorju je bil namreč samo računalniški usmerjevalnik. Odšli so praznih rok in brez plena.

Za vlom so se morali pošteno potruditi. Malo po polnoči in pol so namreč vlomili v bližnjo trgovino in izvrtali luknjo v zidu, pri čemer so se nato znašli v sobi, kjer je trezor in so vdrli vanj.

Denar pa je bil v drugem delu, do katerega se niso uspeli prebiti. Njihovo delo je najbrž prekinil tudi alarm. Na kraj so nemudoma prispeli karabinjerji in varnostniki, tatovi pa so že pobegnili.