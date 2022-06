Vodstvo RTVS bi med drugimi ukinilo tudi dopisništvo v Rimu

Generalni direktor RTV Slovenija Andrej Grah Whatmough programskemu svetu javnega medijskega zavoda predlaga krnitev in ukinitev nekaterih dopisništev v tujini, so sporočili iz Koordinacije novinarskih sindikatov RTVS. Med dopisništvi, ki naj bi jih zaprli, je tudi tisto v Rimu in Vatikanu, od koder trenutno poroča Janko Petrovec.

Kot so navedli, so bili v stavkovnem odboru nad novico o predlaganem krčenju oziroma zapiranju dopisništev v Moskvi, Berlinu, Bruslju ter v Rimu in Vatikanu šokirani, saj po njihovi oceni pomeni dokončen izbris televizijskega informativnega programa, nadaljnje krnjenje zunanjepolitičnih vsebin na javni RTV in uničevanja poslanstva javnega medija.

Tudi zaradi tega se je stavkovni odbor novinarskih sindikatov na RTVS odločil, da stavko nadaljuje v ponedeljek od 14. do 23. ure, ko bo tudi seja programskega sveta zavoda. Pred DZ bodo na Trgu republike ob 19. uri organizirali javni shod in zahtevali nujno ukrepanje pri ohranitvi javnega servisa tudi od zakonodajalca, so napovedali.

Do predloga o zapiranju dopisništev so kritični tudi v Društvu novinarjev. Ukinjanje dopisništev v Berlinu, Rimu in Moskvi ter krčenje števila dopisnikov v Bruslju kaže na nerazumevanje pomena RTV Slovenija kot javnega medija, ki obvešča tudi o dogodkih v tujini, menijo, poleg tega naj bi bila poteza tudi v nasprotju z zakonom o Radioteleviziji Slovenija (RTVS), po katerem javni medij omogoča zagotavljanje verodostojnih in nepristranskih informativnih oddaj, s katerimi celovito obvešča o pomembnih dogodkih v preostalih evropskih državah, zlasti članicah EU, in o pomembnih svetovnih temah tako, da posredovane vsebine omogočajo objektivno javno obveščenost državljanov.