Voznik avtobusa primorske dijake prevažal pod vplivom kokaina

V soboto ponoči so prometni policisti in predstavniki finančne uprave med poostrenim nadzorom domačih in tujih avtobusov odkrili tudi voznika, ki je pod vplivom kokaina prevažal primorske dijake in njihove spremljevalce, poročajo Primorske novice. Hude kršitve so odkrili tudi pri drugih voznikih avtobusov.

Voznika avtobusa domačega prevoznika, ki je opravljal prevoz primorskih dijakov in njihove pedagoške spremljevalce, so policisti zaradi sumljivega vedenja preizkusili s hitrim testom za ugotavljanje prisotnosti prepovedanih substanc, ki je pokazal prisotnost kokaina, so sporočili z generalne policijske uprave. Voznik je med postopkom odklonil strokovni pregled, med katerim v zdravstvenih ustanovah voznikom odvzamejo telesne tekočine in jih pregleda zdravniku, da bi potrdili ali ovrgli prisotnost droge v organizmu.

Ugotovili so še, da je v nadzorovanem obdobju prikril podatke o svojem delovnem času in času vožnje, kar beleži tahograf. S takšnim ravnanjem voznik vozi in dela več, kot bi smel. Vozniku so izdali plačilni nalog in mu odvzeli vozniško dovoljenje, ki ga bodo z obdolžilnim predlogom poslali na sodišče. Za odklon strokovnega pregleda je predpisana globa najmanj 1200 evrov in 18 kazenskih točk. O odgovornosti voznikovega delodajalca bo odločal prekrškovni organ v hitrem postopku.

Policisti so med nadzorom preverili 24 avtobusov in pri 13 ugotovili številne hude prekrške, ki neposredno vplivajo na varnost potnikov in varno udeležbo avtobusa v cestnem prometu, poudarjajo na policiji.