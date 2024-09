Voznik začetnik pod vplivom alkohola trčil v robnik in pristal na strehi

Piranski policisti so ob 04.51 uri naleteli na prometno nesrečo z materialno škodo. Ugotovili so, da je 19 letni Kozinčan, sicer voznik začetnik, vozil osebni avtomobil po Senčni poti v Portorožu, kjer je zaradi vožnje preblizu desnega roba vozišča trčil v robnik ter podporni zid, nakar je vozilo obrnilo na bok in na streho. V vozilu sta bila še dva 19 letna fanta, vendar nihče ni bil poškodovan. Vozniku je bil odrejen alkotest, ki je pokazal rezultat 0,67 mg/l. Policisti so mu odvzeli vozniško dovoljenje, zoper njega pa bodo podali tudi kazensko ovadbo.