Voznik začetnik s 163 kilometri na uro izgubil vozniško dovoljenje

Voznik začetnik je v petek ponoči izven naselja Slovenj Gradec, kjer je hitrost omejena na 90 kilometrov na uro, vozil 163 kilometrov na uro. Policisti postaje prometne policije Celje so ga ujeli med izvajanjem meritev hitrosti in mu odvzeli vozniško dovoljenje. Med postopkom so ugotovili še, da je vozilu pred dobrim mesecem potekla registracija.

Zaradi prekoračene hitrosti so policisti zoper voznika podali obdolžilni predlog na pristojno sodišče. Za ta prekršek je predpisana sankcija 18 kazenskih točk, ki pomeni prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja za vse kategorije motornih vozil, in globa v višini 1200 evrov, so sporočili s Policijske uprave Celje.

Za potek registracije in tehničnega pregleda vozila pa so mu celjski policisti izdali še en plačilni nalog in zasegli registrske tablice.