Vremenska fronta prinesla ohladitev in nov sneg v gorah

Z izrazito hladno vremensko fronto, ki je ponoči dosegla naše kraje, so se v FJK pojavljale zmerne do močne padavine in se je ozračje ohladilo. V nižinah in ob morju je padlo od 20 do 60 litrov dežja na kvadratni meter, v gorah pa več centimetrov, ponekod nekaj decimetrov, novega snega. Količine padavin so bile tudi v gorah precejšnje, toda je ponekod v prvem delu poslabšanja v nižjih gorskih predelih še povečini deževalo. Gorski svet v FJK trenutno povečini prekriva kar bogata snežna odeja.

Temperature so se ob vdoru hladnega severnega zraka, ko je v zgodnjih jutranjih urah zapihala močna burja, naglo spuščale. Ozračje se je okrog 5. ure zjutraj v povprečju nenadno ohladilo za kakih šest ali sedem stopinj Celzija. Sunki burje so v Tržaškem zalivu presegali hitrost 100 kilometrov, okrog 10. ure pa so že nekoliko slabeli.

Vremenska fronta bo vplivala na vreme pri nas dopoldne, medtem ko se bo v popoldanskih urah že umikala. Od severozahoda se bo v prihodnjih urah vreme postopno izboljšalo.

Popoldne bodo padavine že povečini ponehale in se bo ponekod že delno razjasnilo. Pihala bo šibka do zmerna burja, ki bo slabela.

Noč bo mrzla. Najnižje jutranje temperature bodo v nižinah in na Kraški planoti povečini pod ničlo, ob morju pod 5 stopinjami Celzija. Jutri bo sočno. Najvišje dnevne temperature bodo do okrog 9 stopinj Celzija.

V nedeljo bo sprva še delno jasno, čez dan pa se bo oblačnost povečala. Zvečer in ponoči se bodo pojavljale padavine. Meja sneženja bo nizka, snežilo bo lahko tudi v višjih predelih Kraške planote.