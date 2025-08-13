Vročina bo od nedelje začela popuščati

Subtropski anticiklon bo do vključno sobote zagotavljal stanovitno in sončno vreme. Vroče bo, toplotna obremenitev bo mestoma velika. Najvišje dnevne temperature bodo na Goriškem do okrog 36 ali 37 stopinj Celzija, le kakšna stopinja Celzija manj bo ob morju.

V nedeljo se bo proti Balkanu spuščal nekoliko manj vroč zrak, nad severovzhodno Evropo bo nastalo hladno višinsko jedro. Od vzhoda bo subtropski anticiklon začel počasi popuščati.

V nedeljo bo večji del dneva sončno, v popoldanskih urah bodo zlasti v gorah nastale krajevne nevihte, ki se bodo obrobno lahko širile do ostalih predelov. Dnevne temperature bodo za kakšno stopinjo Celzija nižje od sobotnih.

V prihodnjem tednu bo anticiklon še naprej popuščal, pri čemer se bo tudi najbolj vroč subtropski zrak postopno umikal.

Do vključno prihodnje srede bo prevladovalo sončno vreme, v popoldanskih urah bo zlasti v gorah več spremenljivosti. Najvišje dnevne temperature bodo do okrog 30 stopinj Celzija ali le rahlo višje, ob morju bo kakšna stopinja Celzija manj.

V drugi polovici prihodnjega tedna bo osvežitev, kot kaže, postopno bolj občutna in bo občasna nestanovitnost nekoliko pogostejša.