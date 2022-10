»Vse dobro e buon lavoro.« Tako, v slovenščini in italijanščini, je slovenska senatorka Demokratske stranke Tatjana Rojc zaključila svoj tri minute trajajoč govor v senatu med današnjo razpravo o zaupnici novi desnosredinski vladi Giorgie Meloni. Senatorka je opozorila, da Italija ščiti jezik in kulturo manjšin z zakonom št. 482/1999, s čimer izvaja šesti člen ustave, zato naj se končno ratificira Evropska listina za regionalne in manjšinske jezike iz leta 1992, ki jo je Italija podpisala leta 2000.

V nadaljevanju je Tatjana Rojc poudarila pomen nadaljevanja postopka za izvajanje določil o prostocarinskem režimu tržaškega pristanišča, v odzivu na premierkine besede o zgodovinski resnici pa je opozorila na preganjanje Slovencev pod fašistično strahovlado. »Nismo smeli govoriti in niti moliti v našem jeziku. Lahko boste torej razumeli, kolikšno je v meni spoštovanje za svobodo in demokracijo,« je dejala Rojčeva in zahtevala spoštovanje in izvajanje določil zaščitnega zakona za Slovence v Italiji št. 38/2001. »Volilne kampanje je konec, zdaj vi vodite vlado za vse italijanske državljane, tudi tiste, katerih identiteta je drugačna. Vzhodna meja je danes vedno bolj oaza sodelovanja, prijateljstva, miru in bratstva, tako kot Jadransko morje,« je še dejala Rojčeva, ki se je na koncu navezala na Melonijine besede o boju proti vsaki obliki rasizma, antisemitizma, političnega nasilja in diskriminacije. Sama pričakuje, da bodo to izvajali vsi člani vlade in parlamentarci, ki jo podpirajo.