Z avtom v jezero, umrl 29-letni voznik

Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores in gasilci so danes malo pred 5. uro zjutraj posredovali v Ul. Cartiera v Porcii na Pordenonskem, kjer je avto zapeljal v umetno jezero Burida, pri čemer je predrl obcestno ograjo. V njem se je vozil mlad par državljanov Dominikanske republike. 24-letna sopotnica se je uspela izvleči iz avtomobila in priplavati na varno, 29-letni voznik pa je ostal ukleščen v razbitinah. V jezero je skočil policist, ki je opazil prizor, da bi jima pomagal, nato so posredovali tudi gasilci potapljači. Nezavestnega voznika so iz avta, ki je ležal prevrnjen štiri metre od kopnega, potegnili na brežino, reševalci službe 118 pa so začeli s postopkom oživljanja. Med prevozom v bolnišnico je umrl. Dekle in policista so prepeljali v pordenonsko bolnišnico, kamor so ju zaradi podhladitve sprejeli z rumeno triažno kodo. Do nesreče naj bi prišlo po prepiru, je reševalcem zaupala poškodovana sopotnica.

Na kraju so bili policisti, ki preiskujejo vzroke tragične nesreče.