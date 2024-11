Z lažnim poslovanjem v Sloveniji utajil 5 milijonov evrov davkov

Finančni policisti iz kraja San Giorgio di Nogaro pri Vidmu so odkrili vrsto lažnih računov, s pomočjo katerih so ugotovili zajetnejšo davčno utajo. Vredni so bili preko milijon evra, so navedli. Za njimi se je skrivalo pet direktorjev raznih podjetij iz Veneta in Kampanje.

Med temi izstopa videmski podjetnik, ki je sedež podjetja prijavil v Sloveniji, čeprav je posloval izključno v Italiji. Vodil je podjetje v Furlaniji, ob tem pa je imel še lažno funkcijo direktorja podjetja v Sloveniji, so razložili finančni policisti.

S to potezo je koristil ugodnejše pogoje sosednje države na davčnem področju. Davkom je utajil kar 5 milijonov evrov.