Z novo vremensko fronto posamezne nevihte in zmerna burja

Od danes do vključno nedelje nam bo subtropski anticiklon zagotavljal sončno in stanovitno vreme ob poletnih temperaturah. Na vreme pri nas bo nato v ponedeljek in še deloma v torek vplivala oslabljena vremenska fronta, ki se bo pomikala zlasti onstran Alp. Ob pronicanju nekoliko bolj svežega zraka se bo nekoliko povečala nestanovitnost in bo tudi zapihala burja. Kljub manjši spremembi v temperaturah bo toplotna obremenitev ravno zaradi prevetritve ozračja v prvi polovici prihodnjega tedna nekoliko manjša.

V ponedeljek in torek bo delno jasno do spremenljivo oblačno, mestoma bo lahko pretežno oblačno. Zlasti v goratem svetu se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte, mestoma ni izključeno, da bo kakšna nevihta nastala tudi ponekod drugod. Vmes bodo zlasti ob morju tudi daljša obdobja s sončnim vremenom.

Najvišje dnevne temperature bodo do okrog 30 stopinj Celzija, na Goriškem bo kakšna stopinja Celzija več. Ozračje bo precej suho. Nočne temperature bodo podobne današnjim.

Podobno vreme se bo nadaljevalo tudi v drugi polovici prihodnjega tedna.