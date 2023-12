Spomladi leta 2024 bo v sklopu evropskega projekta Interreg Central Europe SUSTANCE stekla nova direktna železniška povezava med Trstom oz. Opčinami in Reko. Vest so objavile Hrvaške železnice, ki so jo že vključile v novi vozni red. Od 25. aprila 2024 bo vlak do 30. septembra redno povezoval Opčine in Reko. Z Opčin bo krenil ob 7.50 in bo prispel na Reko ob 9.54. Povratna vožnja z Reke se bo začela ob 18.25, na Opčine pa bo prispel ob 20.35.