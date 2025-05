Za glasovanje na referendumu izven občine prošnje do 5. maja

Kdor se želi glasovanja za referendum, ki bo v Italiji potekal 8. in 9. junija, udeležiti izven občine, v kateri ima stalno bivališče, mora za to oddati prošnjo do ponedeljka, 5. maja, saj so rok podaljšali. To lahko storijo študenti, pa tudi tisti, ki so zaradi službenih obveznosti ali zdravljenja zdoma vsaj tri mesece.

Posamezniki morajo za to izpolniti obrazec, ki je na voljo na spletni strani ministrstva za notranje zadeve in ga posredovati občini, v kateri glasuje. Na kakšen način mora to storiti, pa je navedeno na spletni strani posamične občine.

Na referendumu se bodo državljani izrekli o štirih vprašanjih, ki zadevajo pravice delavcev in o pogojih za pridobitev državljanstva.