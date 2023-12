Za gorivo nižje cene kot septembra

Vozniki tako na italijanski kot na slovenski strani meje se v zadnjih tednih veselijo, ker jih polnjenje rezervoarja avtomobila stane manj kot npr. konec septembra, ko so cene nafte dosegale rekordne ravni. Takrat smo tudi zadnjič primerjali cene v Sloveniji in v FJK, kjer je obmejnim prebivalcem na voljo kartica za subvencionirano gorivo. Zdaj so cene bistveno nižje, saj je nafta npr. v četrtek na mednarodnem tržišču dosegla eno izmed najnižjih ravni v zadnjih šestih mesecih, za nameček pa je slovenska vlada 30. novembra znižala trošarine in marže za bencin in dizel, tako da so se naftni derivati dodatno pocenili in je »tankanje« v Sloveniji tako za dizel kot bencin še vedno cenejše kot v FJK.

V 60 dneh do 20 centov manj

Ko smo konec septembra primerjali cene goriva, je v Sloveniji regulirana cena litra 95-oktanskega bencina na servisih zunaj avtocest znašala 1,588 evra, kar je 16 centov več od zdajšnje cene 1,421 evra. Še večja je bila pocenitev dizla, ki je konec septembra stal 1,664 evra na liter, zdaj pa 1,461 evra. Do precejšnje pocenitve je prišlo tudi v Italiji oz. FJK. V goriški črpalki Esso v Ulici Lungo Isonzo Argentina je treba za liter bencina odšteti 1,779 evra, če plačamo polno ceno, medtem ko je konec septembra cena znašala 1,979 evra. Polna cena dizla znaša 1,789 evra, potem ko je konec septembra stal 1,969 evra na liter. To pomeni, da imetniki kartice za liter bencina plačajo 1,439 evra (1,629 evra konec septembra), za liter dizla, za katerega je sicer na voljo nižji popust, pa 1,539 evra (1,709 evra septembra). Zanimivo je, da se je v Italiji bolj pocenil bencin kot dizel, v Sloveniji pa smo bili priča večji pocenitvi dizla.