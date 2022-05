Za štiri ali pet oseb najverjetneje ni več upanja, dve v življenjski nevarnosti

Oba huje poškodovana v jutranji eksploziji in požaru v kočevski kemični tovarni Melamin, sta v življenjski nevarnosti, je povedal vodja urgentnega kirurškega bloka Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana Uroš Tominc. Imata hude opekline po celotnem telesu, enega od njiju še niso uspeli identificirati. Enega so v Ljubljano prepeljali s helikopterjem, drugega z reševalnim vozilom. Gre za moška, eden je mlajši, drugega pa še niso uspeli identificirati. Oba imata opečen zelo velik del telesa, trenutno ju obravnavajo kirurgi za plastično kirurgijo in opekline. Ali sta zunaj smrtne nevarnosti, bo predvidoma bolj jasno šele v naslednjih dneh.

Za štiri ali pet oseb, ki jih pogrešajo po jutranji eksploziji, najverjetneje ni več upanja, da bi preživeli, je povedal direktor podjetja Srečko Štefanič. Reševalne službe zaradi visokih temperatur požarišča namreč še ne morejo dostopati do njih. Poškodovanih je sicer šest, dva od njih huje. Sprva so namreč poročali o okoli 20 poškodovanih, a kot je v izjavi za medije povedal Štefanič, je bilo v požaru v podjetju poškodovanih šest oseb. Štiri so oskrbeli v kočevskem zdravstvenem domu, dva s hujšimi opeklinami pa so prepeljali v Univerzitetni klinični center Ljubljana, enega s helikopterjem. Gasilci trenutno nadzorujejo stanje in temperaturo porušene konstrukcije, ki se mora še ohladiti, da bodo lahko dostopali do mesta, kjer naj bi bili pogrešani. Ti sicer niso zaposleni v Melanimu, ampak so zunanji izvajalci. Do eksplozije je prišlo okoli 8.30. Eksplodiralo je na pritekališču, kamor so dostavili cisterne surovine, šlo je za snov epiklorhidrin. Vzroke nesreče preiskujejo.