Za volanom pod vplivom kokaina, kanabisa in opiatov bežal pred policisti

Policisti so v ponedeljek okoli 14. ure v Ajdovščini ustavljali voznika osebnega avtomobila, ki se ni odzival na njihove znake in je na vozišču sunkovito polkrožno obrnil in skušal zbežati policijski patrulji, poročajo Primorske novice.

S pospešeno hitrostjo je nadaljeval vožnjo tudi po drugih mestnih ulicah v smeri Vipave. Policisti so mu sledili, med vožnjo je storil še več drugih cestnoprometnih prekrškov - nevarno prehitevanje, ogrožanje voznikov motornih vozil, ki so vozili v nasprotni smeri, vožnja preko neprekinjene ločilne črte, preko pločnika...). Voznik je med vožnjo po Vipavski cesti pred krožiščem zaradi motornih vozil, ki so bili na voznem pasu za smer Vipava, zapeljal levo na nasprotno smerno vozišče in zaradi neprilagojene hitrosti trčil v robnik otoka za usmerjanje prometa, vozilo pa je po nezgodi obstalo na cestišču. Voznik je kmalu zatem s kraja skušal zbežati, vendar mu to ni uspelo. Voznik in sopotnica v vozilu nista bila poškodovana. Policisti so v postopku zoper 24-letnega voznika uporabili prisilna sredstva, a to ga ni ustavilo in se je neprimerno vedel do policistov ter jim grozil.

Policisti so ugotovili, da voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, na njegovem vozilu pa so bile nameščene registrske tablice, ki ne pripadajo temu vozilu. Policisti so mu avtomobil zasegli. Odredili so mu tudi hitri test zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih drog in rezultat je bil pozitiven na kokain, kanabis in opiate, zato so mu odredili tudi strokovni pregled v zdravstveni ustanovi, ki pa ga je odločno odklonil.

Policisti Policijske postaje Ajdovščina bodo omenjenega voznika kazensko ovadili zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja Nevarna vožnja v cestnem prometu (po 324/1-3 členu KZ-1), kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Nova Gorica pa zaradi suma kaznivega dejanja Preprečitev uradnega dejanja ali maščevanje uradni osebi. V torek so ga s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Novi Gorici, ki je po zaslišanju zanj odredil sodni pripor.