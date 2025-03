Na vreme pri nas bo večji del tedna vplival soliden anticiklon, ki nam bo vsaj do srede ali četrtka zagotavljal sončno vreme in iz dneva v dan višje temperature. Zadišalo bo po pomladi. Stanovitnost se bo predvidoma nadaljevala do sobote in še deloma nedelje, toda se bo od petka v nižjih slojih ob temperaturnem obratu in skromnih vetrovih začel zadrževati postopno nekoliko bolj vlažen zrak. Vremenska fronta pa naj bi naše kraje prešla v noči na ponedeljek.

Od danes do vključno srede bo sončno in iz dneva v dan topleje. Burja bo jutri oslabela in ponehala. Najvišje dnevne temperature se bodo na Goriškem povzpele nad 15 stopinj Celzija, ob morju bo kakšna stopinja manj. Noči pa bodo razmeroma mrzle. Temperaturne razlike med dnevom in nočjo bodo precejšnje.

Od četrtka bo postopno nekaj več zmerne oblačnosti, toda večjih poslabšanj ni pričakovati. Proti koncu tedna bo predvidoma iz dneva v dan več vlage in oblakov. Do poslabšanja z vremensko fronto naj bi po zdajšnjih izračunih prišlo v nedeljo popoldne ali v noči na ponedeljek.