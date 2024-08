Gasilci iz Pordenona, Maniaga in Spilimberga so včeraj popoldne ob 16.40 posredovali v Maniagu na Pordenonskem, kjer je zagorelo skladišče orodja. Na mestu so najprej preverili, da ni udeleženih oseb, nato so začeli z gašenjem in preprečili, da bi se ogenj širil še na dve stanovanjski hiši ter pristojne objekte v neposredni bližini. Požar so pogasili, skladišče so bonificirali in zavarovali območje ob njem. Intervencija se je zaključila ob 22. uri.