Zaključil se je zgodovinski dan

16.59 – Tudi predsednik Sergio Mattarella je odšel iz Trsta.

16.59 – Zadonela je Zdravljica.

16.30 – Na sporedu so pozdravi in govori. Senatorka Tatjana Rojc (fotografija spodaj). Med govorniki predsednika SKGZ in SSO Ksenija Dobrila in Walter Bandelj, Peter Močnik (SSk), Laura Famulari (DS), Maja Tenze (slovenska komponenta DS), Maurizio Tremul (predsednik Italijanske unije) in Fabio Vallon (ANPI).

Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jakltisch.

16.20 – Dolg aplavz je spremljal prvi nastop ženske vokalne skupine Vikra pod vodstvom Petre Grassi.

16.16 – Pred Narodnim domom se je začela skupna slovesnost.

16.10 – Pred Narodnim domom se zbirajo ljudje pred začetkom skupne slovenosti. 15.56 – Predsednika Borut Pahor in Sergio Mattarella sta zapustila prefekturo, kjer sta skupaj obedovala. Borut Pahor je z avtomobilom odpotoval v Ljubljano, Mattarella pa se bo še srečal na deželnem predsedstvu s predstavniki ezulskih organizacij. 14.51 – Po odhodu predsednikov bodo ograje, ki so onemogočale dostop do Narodnega doma, odstranili in ljudje se bodo lahko končno približali palači, ki bo z vsem svojim simbolnim pomenom protagonistka dneva. Ob 16. uri bodo vence na njeno pročelje položili krovni organizaciji, stranki Slovenska skupnost in Demokratska stranka ter Vsedržavno združenje partizanov Italije ANPI, k sodelovanju in udeležbi pa so vabljeni vsi, ki jim je pri srcu Narodni dom, sporočajo organizatorji. Krajši slovesnosti bosta prisostvovali ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklitsch in podpredsednica Federalne unije evropskih narodnih skupnosti Angelika Mlinar. Narodni dom bo nežno objelo tudi petje: glasbeni pozdrav bo namreč prinesla Vikra, vokalna skupina Glasbene matice. Zaenkrat prekinjamo poročanje v živo, ki ga bomo nadaljevali ob 16. uri. 14.22 – Italijanski predsednik je odšel na prefekturo, kjer se mu bo pridružil Borut Pahor po izjavi za slovenske medije. Poglavarja obeh držav bosta zatem skupaj obedovala na prefekturi. Od tod se bo Pahor vrnil v slovensko prestolnico, Mattarella pa se bo pred vrnitvijo v večno mesto odpravil še na drugo stran Velikega trga, na deželno predsedstvo, kjer se bo srečal s predstavniki ezulskih organizacij. Pahorjev nagovor:

14.15 – Sergio Mattarella in Borut Pahor sta si veži Narodnega doma ogledala razstavo in se podpisala v zlato knjigo. V njej je zapisano: Srečanje predsednika Republike Slovenije gospoda Boruta Pahorja in predsednika Italijanske republike gospoda Sergia Mattarelle ob 100. obletnici požiga Narodnega doma Incontro del Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella e del Presidente della Repubblica di Slovenia Borut Pahor in occasione del 100° anniversario dell’incendio del Narodni dom

14.05 – Predsednika sta v veži Narodnega doma.

Borut Pahor in Sergio Mattarella v veži Narodnega doma.

14.04 – Prišel je tudi Borut Pahor. Njegov prihod je pospremilo petje Vstajenja Primorske.

13.56 – Sergio Mattarella je prišel pred Narodni dom. Množica ljudi mu je zaposkala, zahvalil se ji je, s tem da je ljudem pomahal. 13.40 – Predsednika nekoliko zamujata, potem ko sta se srečala s predstavniki slovenske narodne skupnosti v Italiji in italijanske narodne skupnosti v Sloveniji. 13.30 – Predsednika bosta kmalu obiskala Narodni dom.

13.10 – Pred Narodnim domom se je vsekakor zbrala množica ljudi, ki bo od daleč spremljala dogodek.

13.05 – Spregovorila sta tako Pahor kot Mattarella. Mattarella: »Zaradi skupne odločitve, da stopimo vsi v Evropsko unijo, meja ne pomeni več ločitve. Italijani in Slovenci na obeh straneh meje smo se odločili za to pot. V imenu skupnih vrednot svobode, demokracije in miru. Danes v Trstu s prijateljem, predsednikom Borutom Pahorjem, zaznamujeva pomemben korak k dialogu dveh kultur, ki sta zelo pomembni za to območje. Pahor: »Preplavljajo me močni občutki sreče. 100 let po požigu je Narodni dom povrnjen Slovencem. Krivica je popravljena, zadoščeno je pravici. Danes je prazničen dan. Skupaj proslavljata Slovenija in Italija. Gre za skupen podvig Slovencev in Italijanov. Gre za prepovedane sanje, ki so postale resničnost.

13.00 – Napočil je čas za podpis memoranduma o soglasju za vrnitev Narodnega doma slovenski narodni skupnosti v Italiji. Ob prisotnosti obeh predsednikov se je pod dokument podpisalo osem ljudi in sicer – v tem zaporedju – italijanska ministrica za notranje zadeve Luciana Lamorgese, minister za univerzo Gaetano Manfredi, direktor Agencije za javno dobro Antonio Agostini, predsednik deželne vlade Massimiliano Fedriga, tržaški župan Roberto Dipiazza, rektor Univerze v Trstu Roberto Di Lenarda ter predsednik Sveta slovenskih organizacij Walter Bandelj in predsednica Slovenske kulturno-gospodarske zveze Ksenija Dobrila.

12.54 – Na prefekturi spregovorila ministrica Luciana Lamorgese. »Varovanje manjšin in njihovih pravic je eno izmed vodilnih in osnovnih načel naše ustave. V sodelovanju z več institucijami, predvsem tržaške univerze, tržaške občine in Dežele FJK, smo pripravili protokol, v katerem smo podrobno opredelili časovnici in vrsto dejanj, ki jih bomo izvedli ob vrnitvi Narodnega doma. Vrnitev Narodnega doma slovenski skupnosti se bo v skladu z zakonom 38 iz leta 2001 končno lahko tudi izvedla. Z vrnitvijo Narodnega doma bomo lahko izpolnili enega temeljnih načel dveh demokracij: spoštovanje različnosti in nacionalne istovetnosti. Samo na ta način se lahko najine nacionalni skupnosti okrepita.« 12.51 – Na prefekturo je prišel Boris Pahor, njegov prihod je pospremilo ploskanje. Tržaškemu pisatelju sta Mattarella in Pahor danes vročila državni odlikovanji: red za zasluge italijanske republike vitez velikega križa in red za izredne zasluge.

12.50 – Ksenija Dobrila (SKGZ) in Walter Bandelj (SSO) se pogovarjata z Anžetom Logarjem in Luigijem Di Maiom.

12.40 – Na prefekturo je prišel tudi Borut Pahor, ki je pred tem pomahal ljudem na Velikem trgu.

12.37 – Mattarella v atriju prefekture čaka Boruta Pahorja.

12.34 – Pahor in Mattarella sta prišla na Veliki trg. 12.33 – V notranjosti Narodnega doma je mogoče opaziti evropsko, slovensko in italijansko zastavo.

12.32 – Vzdušje okoli narodnega doma je mirno. Zbralo se je kakih 20 ljudi, ki jim dostop do objekta preprečujejo organi pregona.

12.28 – Sprevod je trenutno v Ulici Fabio Severo, na splošno se je ob cesti zbralo malo ljudi. 12.26 – Narodni dom, protagonist dneva, medtem čaka na prihod predsednikov. Na njem ni zastav. v okolici je veliko organov pregona, vzdušje pa je precej mirno.

12.17 – Sprevod je iz Bazovice krenil proti Trstu, 10 minut kasneje v primerjavi z napovedanim programom. 12.11 – Pahor in Mattarella sta zapustila spomenik, kirasirja pa še naprej držita venec. 12.08 – Predsednika sta pred spomenikom. Poklon bazoviškim junakom je bil tih. Predsednika sta bila sama pred spomenikom, se poklonila in se prijela za roko.

12.02 – Borut Pahor in Sergio Mattarella sta prišla na bazovsko gmajno.

11.54 – Predsednika sta zapustila šoht in sta se odpravila proti gmajni, kjer so že prvi gostje. Med njimi župani, predstavniki vojaških sil in drugih institucij. Prišel je tudi tržaški škof msgr. Giampaolo Crepaldi. Prisoten je tudi predsednik SSO Walter Bandelj, ni pa predsednice SKGZ Ksenije Dobrila. 11.50 – Venec, ki sta ga položila predsednika:

11.45 – Predsednika sta prišla na šoht. Predsednika sta se pred vencem, ki sta ga položila na spomenik, držala za roko, podobno kot Kohl in Mitterrand v Verdunu.

Pahor in Mattarella sta položila venec na bazovskem šohtu



11.41 – Na bazovskem šohtu je prisoten tudi predsednik SSO Walter Bandelj, medtem ko ni predsednice SKGZ Ksenije Dobrila. 11.36 – Izjave s šohta – Senatorka Tatjana Rojc (Demokratska stranka): »Vsak ima pravico da spoštuje svoje mrtve, ne smemo pa jih zlorabljati.«; Predsednik italijanske organizacije Lega Nazionale Paolo Sardos Albertini: »Ne grem na gmajno, ker ne bom počastil spomina na teroriste.« 11.34 – Tržaški Veliki trg je zaradi varnostnih razlogov zaprt za ljudi.

Tržaški Veliki trg je zaradi varnostnih razlogov zaprt za ljudi

11.33 – Dolga kolona temnih vozil je z Opčin startala proti Bazovici. Ob cesti se je zbralo nekaj krajanov. 11.28 – Zunanja ministra Luigi Di Maio in Anže Logar potrjujeta prijateljski odnos. Di Maio: »See you later, my friend« (Vidimo se kasneje, prijatelj).

Di Maio Logarju: »See you later, my friend«

11.23 – Pripravlja se predsedniški sprevod, ki bo predsednika peljal z Opčin v Bazovico.

11.18 – Na bazovski gmajni medtem polagajo vence k spomeniku Bazoviškim junakom

11.12 – Predsednika sta vsak s svojo delegacijo vstopila v kasarno, kjer bo sledil prvi krajši sestanek med Pahorjem in Mattarello.

11.05 – Pred opensko kasarno je zadonela Zdravljica, nato pa italijanska himna.

11.01 – Tržaški župan Roberto Dipiazza: »Prvi predsednik, ki sem ga srečal je bil Saragat, ko je bil Di Maio še otrok.« Di Maio: Takrat nisem še bil rojen. 11.00 – Tako na gmajni kot na šohtu visijo tri zastave: evropska, slovenska in italijanska





10.58 – Manifestacija poteka tudi na Trgu Oberdan.

Predsednik društva Edinost Samo Pahor (FOTODAMJ@N)

10.56 – Pred kasarno se je pripeljal tudi slovenski predsednik Borut Pahor.

10.52 – V Drevoredu XX. septembra v Trstu so se zbrali pripadniki gibanja CasaPound.

Pripadniki gibanja CasaPound

10.47 – V opensko kasarno je prispel italijanski predsednik Sergio Mattarella, ki zdaj čaka na Boruta Pahorja. 10.37 – Fedriga in Di Maio se nista pogovarjala o Narodnem domu, a o migrantih, balkanski poti in tveganjih zaradi covida-19 na Balkanu. 10.30 – V opensko kasarno, kjer bo ob 11. uri z vojaškimi častmi predsednik Italijanske republike Sergio Mattarella sprejel slovenskega predsednika Boruta Pahorja, je med prvimi prispel italijanski zunanji minister Luigi Di Maio.

Predsednik FJK Massimiliano Fedriga in italijanski zunanji minister Luigi Di Maio (FOTODAMJ@N)

10.10 – Na mejnem prehodu Fernetiči se je zbrala množica kakih 100 protestnikov, ki nasprotujejo dejstvu, da bo slovenski predsednik Borut Pahor obiskal bazovski šoht.