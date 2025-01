Zamuda helikopterja naj bi bila usodna za Patrizio, Bianco in Cristiana

Videmsko tožilstvo je danes sporočilo, da je zaključilo preiskavo o smrti treh mladih v Nadiži 31. maja lani. Gasilci Andrea Lavia, Luca Mauro in Enrico Signor ter Michele Nonino, operater deželnega centra za nujno medicinsko pomoč SORES, so osumljeni povzročitve smrti iz malomarnosti.

Kot so zapisali na tožilstvu, naj bi bila četverica odgovorna za smrt Patrizie Cormos, Biance Doros e Cristiana Casiana Molnarja. »Štirje operaterji so s sočasnim malomarnim ravnanjem povzročili smrt treh mladih. Te je v strugi reke Nadiže presenetil nenaden porast vode, ki jih je odnesel in utopil,« so zapisali na tožilstvu.

Po podatkih tožilstva, naj bi Patrizia Cormos na pomoč poklicala okoli 13.30. Gasilci in operater SORES naj ne bi opazili, da se je trojica mladih nahajala v strugi reke. Posledično na pomoč niso poslali najbližjega helikopterja. Še več, gasilci so na pomoč poklicali gasilski helikopter Drago z letališča Marco Polo pri Benetkah. Medtem pa je helikopter deželne službe 118 Doppio India ostal na tleh in to pri kraju Campoformido, le 12 minut leta od pobesnele struge reke Nadiže. Helikopter Doppio India je tako odletel na pomoč komaj po 14. uri, na kraj nesreče je prispel ob 14.13, tri minute potem ko je reka odnesla trojico.

Trupli deklet so iz reke potegnili 48 ur zatem, ko so med obupanim upiranjem deroči vodi klicali na pomoč, Molnarjevo truplo pa je Nadiža vrnila šele po 23 dneh.