Zaradi drona zaprli splitsko letališče Resnik

Zaradi brezpilotnega letalnika so včeraj za približno 40 minut zaprli splitsko letališče Resnik. Dron je na višini približno 120 metrov nekaj pred 13. uro opazil pilot letala britanske nizkocenovne letalske družbe Jet2.com. Po njegovem obvestilu so za približno 40 minut zaprli splitsko letališče. Potniška letala so v tem času krožila nad letališčem, dve pa sta morali pristati na letališču v Zadru, ker nista imeli dovolj goriva.

Hrvaška policija išče lastnika drona. Gre že za drugi tovrstni primer v zadnjih treh tednih, zato so se policisti odločili, da bodo za varnost poskrbeli tudi s posebno t.i. anti-dron puško.

Na Hrvaškem so za lastnike dronov, ki kršijo zakon o letalskem prometu, predvidene denarne kazni do 15.000 kun (2030 evrov). Droni ne smejo leteti na višini več kot 120 metrov niti na območju pet kilometrov od letališč.