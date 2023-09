Na avtocesti A4 sta danes malo po 15. uri na odseku med Cessaltom in San Stinom v smeri Trsta trčila tovornjaka. Na kraju so gasilci, reševalci službe 118, policija in osebje družbe Autostrade Alto Adriatico. Ena oseba je ukleščena v tovornjaku. Za nemoteno delovanje reševalcev so omenjeni avtocestni odsek zaprli in vozila izločajo pri San Donaju. Zaprli so tudi cestninski postaji pri San Donaju in Cessaltu v smeri Trsta.