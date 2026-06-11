Zaradi podpore skupnosti Lgbtqia+ Kompatscher pod udarom desnice

Na Južnem Tirolskem še vedno buri duhove podpora, ki jo je predsednik bocenske pokrajine Arno Kompatscher namenil pobudi Pride Month, s katero razna združenja in društva opozarjajo na pravice Lgbtqia+ skupnosti. Proti predsedniku iz vrst Južnotiroloske ljudske stranke (SVP) so se spravili njegovi politični zavezniki Lige in stranke Bratov Italije, češ da je omenjena pobuda politično obarvana ter pristranska, podpora pa nikakor ne sodi med pristojnosti pokrajine.

Desnico je zmotilo tudi dejstvo, da je ob predstavitvi prireditev Pride Month v pokrajinski palači, poleg južnotirolske, plapolala mavrična zastava. Na predstavitvi je sodeloval tudi Kompatscher.

Mavrične zastave sicer ni več, pač pa je ob vhodu v palačo trijezični napis v nemščini, italijanščini in ladinščini Smo za pluralnost. Tudi to vsekakor ni po godu dvema desničarskima strankama. Za to priložnost je prišel v Bocen tudi nekdanji minister Carlo Giovanardi. Tudi on je prepričan, da je mavrična zastava simbol, ki razdvaja in da ne sodi v javni prostor.

Kompatscher vztraja pri svojem. »Kot se borimo za pravice jezikovnih manjšin, si tudi prizadevamo za pravice vseh manjšin. Smo in bomo vedno ščitili državljanske in človekove pravice,« je znova izpostavil predsednik bocenske pokrajinske uprave.