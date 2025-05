Zaščititi želijo biotsko raznovrstnost severnega Jadrana

V Kopru so danes predstavili aktivnosti projekta Bluecrab, katerega glavni cilj je zaščititi biotsko raznovrstnost območij severnega Jadrana, ki jih ogroža invazivna modra rakovica. Dveletni projekt, ki je na polovici izvajanja, je ocenjen na nekaj več kot milijon evrov, od tega je skoraj 850.000 evrov sredstev EU.

Kot so na današnji novinarski konferenci v Kopru povedali sodelujoči, so glavni cilji projekta izboljšanje varstva in ohranjanje narave ter biotske raznovrstnosti in zelene infrastrukture, tudi v mestnem okolju. Cilj je obenem tudi zmanjšanje vseh oblik onesnaževanja.

Ob tem želijo vzpostaviti poseben sistem za spremljanje modre rakovice, razvoj selektivnih tehnik ribolova ter ustanovitev observatorija, ki bo pomagal pri blažitvi njenega vpliva na okolje.

Med drugim projekt, sofinanciran iz programa Interreg VI-A Italija-Slovenija 2021-2027, vključuje tudi akcijski načrt, ki bo pomagal pri spremljanju razširjenosti te invazivne vrste in spodbujal njeno uporabo v kulinariki kot način za omejevanje njene populacije. V ta namen bodo v soboto med 9.30 in 12. uro na koprski tržnici predstavljali različne možnosti kulinarične priprave modre rakovice.

Lovrenc Lipej iz Nacionalnega inštituta za biologijo je povedal, da v sklopu projekta inštitut izvaja redni monitoring modre rakovice v Sloveniji, ki še ni tako razširjena kot v Italiji. To pripisuje predvsem dejstvu, da ji v Sloveniji še ni uspelo priti do območij, kjer so lahko zelo problematične.

Vodilni partner projekta je regionalna sekcija italijanskega trgovskega združenja Confcooperative, ki zastopa zadruge. Ob tem pa partnersko sodeluje tudi več italijanskih in slovenskih organizacij. Med slednjimi sta Univerza v Trstu, Nacionalni inštitut za biologijo in Zavod za ihtiološke in ekološke raziskave, sodelujeta pa tudi koprska in ankaranska občina.