Na sejmu stripov, iger in pop kulture Extracon, ki je v preteklem koncu tedna potekal na pordenonskem sejmišču, so finančni policisti iz Pordenona zasegli 545 ponarejenih izdelkov in ovadili podjetnika. Prodajal je plišaste igrače in modne dodatke za otroke, na katerih so bile ponarejene etikete znanih modnih znamk. Blago so zasegli, prodajalca pa prijavili sodnim oblastem.