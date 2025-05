»Zastarela rešitev, ki ne odraža potreb občin in prebivalstva«

Korak nazaj v upravni in institucionalni ureditvi dežele ter zastarela, neučinkovita in draga rešitev, ki ne odraža dejanskih potreb občin in prebivalstva. Tako v slovenski komponenti Demokratske stranke ocenjujejo torkovo glasovanje v senatu v prid ustavnemu zakonu, ki Furlaniji - Julijski krajini vrača leta 2017 odpravljene pokrajine.

V daljšem sporočilu se obnavlja zgodba o odpravi pokrajin v FJK, ki so jih začasno nadomestile t. i. medobčinske zveze (UTI), katerih cilj je bil racionalizirati upravljanje javnih storitev ter predvsem povečati sodelovanje med občinami. Reforma je sicer povzročila nekaj nelagodja in nedorečenosti, kar pa gotovo ne opravičuje takega koraka nazaj s ponovnim uvajanjem pokrajin, menijo Slovenci v DS, za katere bi bilo »veliko bolj smiselno okrepiti financiranje in organizacijsko podporo občinam, ki predstavljajo temelj lokalne demokracije ter so neposredni in odgovorni nosilci lokalnega razvoja. Občine že vrsto let doživljajo velike probleme zaradi pomanjkanja primernega kadra in zato bi jih bilo potrebno podpreti in jim nuditi učinkovita orodja in finančne vire,« piše v sporočilu.

Za Slovence v DS je zakonodajni predlog, ki mora vsekakor še enkrat skozi poslansko zbornico in senat, »tvegano institucionalno eksperimentiranje, ki utegne odpreti vrata političnemu kadrovanju, brez dejanske dodane vrednosti za ljudi. Ob tem ne moremo mimo ugotovitve, da je norma brez vsakega jasnega določanja pristojnosti, modela financiranja in definicije volilnega sistema,« piše v sporočilu, kjer se svari pred »delitvijo stolčkov« in tveganjem, da bi se pokrajine »spremenile v upravne entitete z nejasnim delovanjem in brez resnične odgovornosti do prebivalcev«.