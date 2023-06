Na avtocesti A4 nastajajo zastoji pri San Stinu v smeri Trsta. Na tamkajšnjem izvozu je namreč malo po 12. uri zagorel avtomobil. Na kraju so gasilci, ki so požar pogasili, pristojne službe bodo vozilo odstranili in odpravili posledice požara. Voznik na srečo ni bil poškodovan. Na kraju so tudi policisti, ki preiskujejo vzroke nesreče.