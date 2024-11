Zavod za kulturo madžarske narodnosti v Lendavi slavi 30 let

Lendavski Zavod za kulturo madžarske narodnosti bo drevi obeležil 30 let delovanja. Osrednja slovesnost bo ob 19. uri v Gledališki in koncertni dvorani v Lendavi. Direktor Mihael Šooš je za STA pojasnil, da so zavod ustanovili z željo po ohranjanju madžarske kulture, jezika in identitete.

Med pomembnejše dejavnosti sodijo podpora ljubiteljskim kulturnim skupinam, založniška dejavnost, organizacija narodnih praznikov ter raznovrstni programi za otroke, mladino in odrasle. Vsako leto pripravijo več kot 185 prireditev, je še dodal Šooš.

Zavod so ustanovili leta 1994. Z osamosvojitvijo Slovenije so se po direktorjevih besedah odprle tudi nove možnosti za avtohtone narodne skupnosti. Danes jih v celoti financira slovensko ministrstvo za kulturo, kar omogoča stabilno načrtovanje letnih kulturnih programov. Pod okriljem zavoda deluje tudi Center Banffy, ki v središču Lendave združuje knjigarno, kavarno in manjšo galerijo.