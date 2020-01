Zbiramo predloge za slovensko besedo leta v Italiji

Jutri, 9. januarja, bodo na prireditvi v atriju Znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti v Ljubljani razglasili besedo leta. Glasovanje, ki poteka po spletu, je še odprto, v tokratni deseterici finalistov so besede: brezogljični, milenijec, nebralec, novinec, podnebje, prisilka, skiro, šarcizem, trgovinska vojna in volk.

Na Primorskem dnevniku pa bomo ta mesec izbrali besedo, ki je v letu 2019 najbolj zaznamovala slovensko narodno skupnost v Italiji. Bralci nam lahko do petka, 10. januarja, pošljete svoje predloge na elektronski naslov redakcija@primorski.eu (s pripisom predlog za besedo leta). Za zdaj smo v uredništvu predlagali devet besed, in sicer: jezik, migranti, Narodni dom, paritetni odbor, predsednica, predstavništvo, ravnatelj, stadion in strelišče.

Za besedo leta boste nato glasovali v spletni anketi.